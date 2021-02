"Digitale Foren können Arzt nicht ersetzen"

Im Internet sammeln sich nicht nur Anhänger skurriler Verschwörungstheorien. Auch Menschen mit Erkrankungen finden digitalen Beistand. Oder gegen Corona Geimpfte tauschen sich aus. Doch das bringt gewisse Risiken mit sich.

"Meine Mutter, 83 Jahre, Krebs Anamnese, hat heute um 11 Uhr die zweite Impfung erhalten, von Biontech. Es geht ihr sehr gut, keinerlei Beschwerden. Ich werde weiter berichten", schreibt eine Nutzerin der Facebook-Gruppe "Impfung Corona, Erfahrungen von Geimpften". In dieser Gruppe tauschen sich Menschen über ihre Impferlebnisse aus, suchen Gleichgesinnte und Antworten auf offene Fragen. Mehr als 4000 Mitglieder zählt die Gruppe. In anderen Gruppen wie "Yes, we cancer" diskutieren Personen über ihre Erfahrungen mit einer Krebserkrankung, bei "Arthrose & ...