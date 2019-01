Dreharbeiten für zweite Staffel von "The Young Pope" in Venedig gestartet

In Venedig haben dieser Tage die Dreharbeiten für die zweite Staffel der erfolgreichen TV-Serie "The Young Pope" ("Der junge Papst") begonnen.

Die Hauptrollen übernehmen Jude Law als Papst, John Malkovich und Sharon Stone. Gedreht wurde etwa im prunkvollen Palazzo Dona delle Rose, sowie auf dem Markusplatz. "The New Pope" (Der neue Papst) soll die zweite Staffel der TV-Serie heißen. Das Drehbuch zur Serie wurde von Sorrentino gemeinsam mit Umberto Contarello geschrieben.

Der in Neapel geborene Sorrentino ist mit seinem Film "Il Divo" bekannt geworden, in dem das Leben des mehrmaligen italienischen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti und dessen mutmaßliche Mafia-Verbindungen dargestellt werden. 2010 drehte der 46-Jährige seinen ersten englischsprachigen Film, "Cheyenne - This Must Be the Place", mit Sean Penn in der Hauptrolle eines alternden Rockmusikers, der sich auf die Suche nach dem Peiniger seines verstorbenen jüdischen Vaters macht. Erfolge feierte der Regisseur auch mit seinen jüngsten beiden Spielfilmen - "La Grande Bellezza - Die große Schönheit", für den er den Auslandsoscar erhielt, und "Ewige Jugend".

Quelle: APA