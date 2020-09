"Ein Krimi aus Passau": Die Geheimnisvolle und der Schnüffler

Michael Ostrowski spielt in einer neuen ARD-Reihe einen Privatdetektiv in Passau. Warum sind Krimis aus Bayern auch hierzulande derart beliebt?

Ein Erlebnis in einem Supermarkt schweißt sie zusammen: Frederike Bader (Marie Leuenberger), die geheimnisvolle Fremde aus Berlin, und Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski), den "Wald-und-Wiesen-Detektiv" aus Österreich. Der Privatschnüffler versucht alsbald Licht in das dunkle Vorleben der Frau zu bringen, die als Ex-Polizistin mit ihrer vorbestraften Adoptivtochter im Zeugenschutzprogramm in der bayerischen Barockstadt Passau lebt. So weit die Ausgangslage für die neue TV-Serie "Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau" (Donnerstag, ARD, 20.15 Uhr). "Es ist kein typischer Krimi, das ist ...