Ein Vorturner mit Schmäh und Basisnähe

"Fit mit Philipp" wurde in der Coronazeit zum Publikumsmagneten. Jetzt träumt Philipp Jelinek davon, ein ganzes Stadion zu füllen.

Oranges T-Shirt, blaue Hose, ein verschmitztes Lächeln und Sprüche wie "Trinken, trinken, trinken, denn die Zelle, die muss schwimmen!": Das sind die Markenzeichen des 53-jährigen Philipp Jelinek, der in der Coronazeit die heimischen Bewegungsmuffel mit einfachen Übungen und lockerem Schmäh via Fernsehen auf Trab hält. Sein Humor ist basisnah, was sich in einer Selbstbeschreibung etwa so äußert: "Als mich der Storch brachte, war noch nicht zu erahnen, dass aus dem Buam einmal Ilse Buck 2.0 wird."

"Fit mit ...