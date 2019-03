Wie der ORF seine "Dancing Stars" auf neun Kandidaten schrumpft und warum Sendungschefin Andrea Heinrich dies im SN-Gespräch für keinen Nachteil hält. Zweiter Anlauf für den Schauspieler Martin Leutgeb.

Tanzen bleibt TV-Mode. Heute starten gleich zwei deutschsprachige Sender mit Tanzshows nach britischem Vorbild und ohne jegliche Krise in Brexit-Manier. Denn die Quoten stimmen. Und so läuft sowohl im ORF als auch in RTL schon die jeweils zwölfte Staffel an.

...