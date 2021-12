"Es gabat zwoa Leich'": Winterspecial der "Rosenheim Cops"

Für das traditionelle Winterspecial bekommen die "Rosenheim Cops" die doppelte Zeit zum Ermitteln. Das bietet Raum für den Nebenstrang, der jeder Folge das gewisse Etwas gibt. Dieses Mal wird außerdem gleich an mehreren Stellen an alte Zeiten erinnert.

Während der Winter in Deutschland offiziell gerade mal angebrochen ist, neigt er sich ausgerechnet im traditionellen Winterspecial der "Rosenheim Cops" schon wieder dem Ende entgegen: Schnee liegt nur noch auf den Bergen und rund um Bergbauernhöfe, es wird wärmer, der See taut auf - und gibt eine Wasserleiche frei. Es ist ein Sohn aus gutem Haus - wobei Villa oder Anwesen in diesem Fall besser passt. Die Unternehmerfamilie Herrling kommt hier in den geräumigen Zimmern zusammen. Der Tote war allerdings ...