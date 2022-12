Europäischer Zeitungspreis: SN mehrfach ausgezeichnet

Eine internationale Jury vergab neun "Awards of Excellence" für Gestaltung, Bebilderung und Innovation.

Neun Preise für gelungene Zeitungsgestaltung erhielten die "Salzburger Nachrichten" beim European Newspaper Award. Es nahmen 138 Zeitungen aus 22 Ländern teil. In den 19 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 4000 Einreichungen. Er ist damit einer der größten Wettbewerbe zum Thema Konzept, Design und Innovation weltweit.

Die Jurymitglieder trafen sich zur zweitägigen Jurierung in Düsseldorf. Deren Mitglieder kamen aus Irland, Spanien, Portugal, der Schweiz, Niederlande, Dänemark, Schweden und Deutschland.

Neben den SN wurden auch die "Kleine Zeitung", der "Standard", der "Kurier" und die "Oberösterreichischen Nachrichten" ausgezeichnet; sie erhielten neun, sieben, sieben und zwei Awards.

Auch allgemeine Hauptpreise wurden wieder vergeben: In der Kategorie Lokalzeitung gewann "Las Provincias" (Spanien), unter den Regionalzeitungen "Bergens Tidende" (Norwegen) und "De Morgen" aus Belgien bei den überregionalen Zeitungen. Bei den Wochenzeitungen gewann die "NZZ am Sonntag".

Im Fall der "Salzburger Nachrichten" gefiel der Jury etwa das Konzept der Wochenende-Serie "Festspielkochen" von Peter Gnaiger, bei der einzelne Aufführungen durch Spitzenköche in Gerichte übersetzt wurden. Weiters ein Weihnachtsschwerpunkt, in dem Kinder ihre Vision von Weihnachten in Szene setzen durften. Awards gab es auch für mehrere Titelseiten im SN-Wochenende: Eine zeigt eine Fotomontage von Papst Franziskus in einem alten Büro vor einem noch älteren Computer, der für seine Kirche auf ein "Update" wartet. Prämiert wurden etwa auch eine Klimawandel-Seite mit eindrucksvollen Bildern, die Atmosphäre eines Weihnachtsmusik-Schwerpunkts oder eine ästhetische Darstellung von zwei alten, nackten Menschen. Einen Award gab es auch für eine Montage, die Adolf Hitler mit einem Donald-Trump-Wahlkampfkapperl samt Armbinde zeigte.

SN/sn Titelseite im Wochenende zur Frage, wann ein Drittes Vatikanum zu erwarten sei.

SN/sn Peter Gnaiger kochte mit Spitzenköchen Festspielinszenierungen als Menüs nach.

SN/sn Weihnachtsbeilage mit Kinderzeichnungen.