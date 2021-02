Facebook hebt Sperre von Medien in Australien wieder auf

Facebook und Australien haben ihren erbitterten Streit über ein neues Mediengesetz beigelegt und sich wieder die gegenseitige Freundschaft erklärt. Das weltgrößte Internetnetzwerk will seine Blockade von Nachrichtenportalen nach der Ankündigung von Änderungen am geplanten Mediengesetz in Australien in den kommenden Tagen aufheben, erklärte es am Dienstag.

SN/APA (AFP)/OLIVIER DOULIERY Der Streit zwischen Facebook und Australien dürfte enden