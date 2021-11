Fritz Karl: "Das Alter macht man immer an anderen fest"

Schauspieler Fritz Karl spricht über seine Rolle im ServusTV-Film "Meiberger" - und über das Altern.

Als der Psychologe und Hobbyzauberer Thomas Meiberger auf ein Klassentreffen geht, ahnt er nicht, dass er sich bald in einem waschechten Mordfall wiederfinden wird. Ausgerechnet sein Rivale wird tot aufgefunden und er, der die Polizei sonst immer in Ermittlungen unterstützt, gerät unter Verdacht, der Mörder zu sein.

20 Mal schlüpfte Fritz Karl in der TV-Serie "Meiberger - Im Kopf des Täters" in die Rolle des Psychologen. Am Samstag um 20.15 Uhr strahlt ServusTV den ersten Spielfilm um Thomas ...