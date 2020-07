Google: Botschaften in Hieroglyphen übersetzen

Der Internet-Konzern will mit einem neuen Projekt, das sich an Laien und Experten wendet, die Lust am alten Ägypten wecken. Sind Hieroglyphen das altägyptische Äquivalent zu Emojis?

SN/google „Löse die Symbole des alten Ägypten“: Unter diesem Motto steht das neue Google-Experiment „Fabricius“.