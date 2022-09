"Gute Nacht, John-Boy": 50 Jahre "Die Waltons"

Karges Leben in der glücklichen Großfamilie: Welche Sehnsüchte die US-Serie bediente und welche Probleme es hinter den Kulissen gab.

Immer wenn das Licht ausging, fing das Ritual an: "Gute Nacht, Jason", "Gute Nacht, John-Boy", "Gute Nacht, Mary-Ellen" und manchmal immer so weiter, bis auch der letzte Walton gebührend in den wohlverdienten Schlaf verabschiedet war. Die rituelle und später oft parodierte Gute-Nacht-Prozedur zum Ende einer jeden Folge hat die TV-Serie "Die Waltons" berühmt gemacht. Vor 50 Jahren, am 14. September 1972, erlebte die amerikanische Großfamilie mit dem Hang zu Brüderlichkeit und Nächstenliebe im US-Fernsehen ihr erstes Abenteuer. Drei Jahre danach ...