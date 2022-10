Harald Sicheritz über die Broll-Krimis: "Ich mochte diese starke Erzählkraft"

Vorhang auf für zwei neue Krimifiguren: "Broll + Baroni". Harald Sicheritz (64) hat Regie geführt.

In seinen Max-Broll-Krimis erzählt der Tiroler Schriftsteller Bernhard Aichner (50) vom Totengräber Max Broll und dem Ex-Fußballprofi Baroni, die als ungewöhnliches Ermittlerduo auf Verbrecherjagd gehen. Regisseur Harald Sicheritz hat die "Broll + Baroni"-Folge "Für immer tot" (Sonntag, ORF 2, 20.15 Uhr) in Szene gesetzt, in den Titelrollen agieren Laurence Rupp und Jürgen Vogel.

Wie kamen Sie mit dem Krimistoff in Berührung? Harald Sicheritz: Ich habe 2016 mit dem Filmproduzenten Josef Aichholzer einen "Landkrimi" gedreht und der kannte Bernhard ...