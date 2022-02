Hass im Netz: EU-Minister beraten mit Google und Facebook

Angesichts zunehmender Online-Aggressivität beraten die Justizminister der EU-Staaten am Freitag (9.00 Uhr) über Hassrede und Hassverbrechen im Internet. Es gebe einen Anstieg von Hasskriminalität online, dies würde sich auch in der realen Welt wiederfinden, sagte Ressortchefin Alma Zadic (Grüne) am Freitag vor dem Treffen im französischen Lille. Es brauche ein gemeinsames europäisches Vorgehen, um mit "viel stärkere Kraft gegenüber gewissen Plattformen" aufzutreten.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Zadic nimmt an EU-Ministertreffen in Lille teil