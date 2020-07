In memoriam Lore Krainer: ORF bringt "Starke Stückln" und mehr

Der heute, Freitag, im Alter von 89 Jahren verstorbenen Kabarettistin Lore Krainer gedenkt der ORF mit einigen Programmänderungen.

Am morgigen Samstag wird um 12.40 Uhr in ORF 2 das Porträt "Lore Krainer - Die Pflicht zu unterhalten" gesendet. Tags darauf zeigt ORF III das Kabarett "Krainer mit Saft" (21.55 Uhr), während Ö1 um 19.05 Uhr "Starke Stückln: Reminiszenzen von Lore Krainer" bringt.

Die Grande Dame der heimischen Kabarettszene hat im Laufe ihrer Karriere auch Sendungen des ORF maßgeblich geprägt, war sie doch eine der Hauptfiguren im "Seniorenclub" und servierte lange Zeit jeden Sonntag auf Ö1 den satirischen "Guglhupf". Bekannt war Krainer nicht zuletzt für ihre bissigen Chansons, hat die gebürtige Grazerin im Laufe ihrer Karriere doch mehr als 3000 Lieder komponiert. Krainer starb am Freitag 89-jährig nach längerem Leiden in ihrem Haus in Oberwaltersdorf (Niederösterreich).

Quelle: APA