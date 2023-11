Inklusiver Journalismus: Was ist das eigentlich?

In der Berichterstattung kommen oftmals die Perspektiven von Menschen mit Behinderung zu kurz. Außerdem werden sie in Medien verzerrt dargestellt. Auf Social Media zeigt sich ein Gegentrend.

Alle Menschen miteinzubeziehen und allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am System zu ermöglichen - das bedeutet Inklusion. Dass diese in vielen Bereichen nicht so stattfindet, regt die Journalistin Clara Porák auf: "Als ich in den Journalismus ging, habe ich bemerkt, ...