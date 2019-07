Juliette Binoche und die Männer

Einen Oscar erhielt sie für die Darstellung einer Krankenschwester in Anthony Minghellas "Der englische Patient" (1996): Die Pariserin Juliette Binoche, 55, ist ein Fixstern im französischen Kino, aber auch international ein Star. Heute ist sie in einem Frühwerk und

einer reiferen Rolle zu sehen. In André Téchinés "Rendez-vous" (1985) verliebt sie sich in einen schrägen Zeitgenossen. "Die Liebesfälscher" (2010) zeigt Binoche (im Bild mit William Shimell) als Frau, die mit einem Unbekannten ein Spiel treibt. Beide Filme laufen heute in Arte (22.00/23.20 Uhr).

Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/Arte France/© Laurent Thurin Nal





Quelle: SN