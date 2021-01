"Klien bleibt": ORF hält an Satiriker fest

Die Sendung "Gute Nacht Österreich" soll im Herbst neu starten.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat via Twitter bestätigt, dass der Satiriker Peter Klien mit seiner Late-Night-Show "Gute Nacht Österreich" auf Sendung blieben wird: "Klein bleibt." Wie berichtet, lief die ob ihrer Quoten ORF-intern in die Kritik gekommene Sendung am Freitag zum letzten Mal. Peter Klien werde, so der ORF-Chef weiter, mit richtigem Sendeplatz und neuem Konzept neu starten. Launiger Zusatz von Wrabetz: Klien werde in zwölf Jahren wie jetzt "Willkommen Österreich" seine 100. Sendung feiern. Wrabetz bekräftigte in seinem Tweet, dass nicht Interventionen sondern "zu geringes Publikum" das Problem von "Gute Nacht Österreich" seien. Erst kürzlich hatte ORF 1-Channelmanagerin Lisa Totzauer eine reformierte Version der Sendung für Frühherbst angekündigt. An der Sendung arbeitet auch die Rechercheplattform "Dossier" mit, was im ORF nicht unumstritten ist.

Quelle: SN