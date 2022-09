Krawuzikapuzi: Der Fernsehkasperl wird 65

Vorhang auf für eine Institution im ORF-Kinderprogramm: Unterhaltung für die Jüngsten und Kindheitserinnerungen für ältere Semester.

Was die Figur des Fernsehkasperls mit der frühkindlichen Prägung, wonach Gerechtigkeit auf dieser Welt eine Illusion ist, zu tun hat? In den 1970er-Jahren wurden in der ORF-Kindersendung Fragen gestellt, die richtigen Antworten galt es via Postkarte mit dem Kennwort "Kasperlpost" abzuschicken. Die Preise? Kinderbücher, Spiele, Knetmasse, Kasperl-Autogrammkarten. Der damals südlich des Semmerings lebende Schreiber dieser Zeilen versuchte dies Dutzende Male - vergebens. Gefühlte 100 Prozent der gezogenen und veröffentlichten Gewinner hatten eine Wiener Postadresse (Datenschutz gab's noch ...