Letzter Auftritt von "Rosenheim-Cop" Korbinian Hofer

Ein Smalltalk vor dem Polizeipräsidium und dann fährt "Rosenheim-Cop" Korbinian Hofer hupend davon: In der Folge am Dienstag (19.25 Uhr) ist Schauspieler Joseph Hannesschläger zum letzten Mal in der ZDF-Serie zu sehen. Er war im Jänner im Alter von 57 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben. Seit 2002 war der Münchner als Kommissar Hofer im Einsatz.

Auf der ZDF-Homepage ist Folge 25 der 19. Staffel schon vorab zu sehen.

In "Der tote Sommer" wird der Besitzer eines exklusiven Einrichtungshauses beim Joggen angefahren und tödlich verletzt - von seinem eigenen Auto. Ab Minute 25:50 taucht Hofer auf dem Parkplatz vor dem Präsidium auf, das in echt das Rosenheimer Rathaus ist. Er plaudert knapp 45 Sekunden mit den Kollegen Anton Stadler und Eva Winter über seinen anstehenden Einsatz in Husum, wo er die Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklasse betreuen soll. Bei der Verabschiedung sagt Hofer zu den beiden: "Mich ruft die Nordseeküste." Seine letzten Worte lauten: "Danke, Wiederschaun!"

