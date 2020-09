Lifestyle-Magazin wirbt für inklusives Leben

"Wir wollen, dass ein gemeinsamer Alltag von Menschen mit und ohne Behinderungen selbstverständlich ist." So steht es im Editorial zum "Magazin des guten Lebens", das am Freitag in Graz präsentiert wurde. In dem wohl österreichweit ersten Lifestyle-Heft, das in allen Beiträgen den Fokus auf Menschen mit Behinderung richtet, gibt es auch eine Modestrecke, die von Karin Lernbeiß und Miriam Raneburger fotografiert wurde. Modedesign wird im "Magazin des guten Lebens" als Medium der Ermächtigung verstanden: Modedesign und Shooting zeigen die Schönheit ...