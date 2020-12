"Mario Kart Live: Home Circuit" kombiniert erweiterte Realität mit herkömmlicher Kartbahn. Irre Fahrt oder eher Irrfahrt?

Wenn plötzlich Klopapierrollen zu Banden und Amazon-Kartons zu Tunnel umfunktioniert werden, hat das Christkind wahrscheinlich das jüngste Mario Kart-Spiel unter den Weihnachtsbaum gelegt. Die Idee ist genial: Eine im Kart-Fahrzeug integrierte Kamera überträgt das Renngeschehen live auf den Bildschirm der Nintendo Switch-Konsole und verwandelt das heimische Wohnzimmer in eine Rennstrecke - mit animierten Bananenschalen, Pilzen, Sternen und Bomben.

Technisch ist das Game natürlich absolut beeindruckend und das Spielkonzept geradezu prädestiniert für Augmented Reality. Vor allem ist es aber auch kindgerecht und unkompliziert gestaltet. Bevor es losgehen kann, muss lediglich die Software - vorzugsweise im Nintendo eShop - heruntergeladen werden. Alles weitere können dann auch jüngere Spieler selbst gut bewerkstelligen. Um einen Kurs aufzubauen, gilt es zunächst Pappschilder und -tore im Raum zu platzieren. Je größer die Strecke, desto lustiger. Die Möglichkeiten sind dabei nur vom zur Verfügung stehenden Wohnraum begrenzt. Wobei die Bahn auch nicht zu groß angelegt werden sollte, da ansonsten die Verbindung zum Kart unterbrochen werden kann, was nervt.



Alle weiteren Infos erhält der Fahrer (gespielt werden kann entweder als Mario oder als Luigi) direkt im Spiel. Wurde das Kart mit Hilfe eines QR-Code einmal erkannt, koppelt es automatisch mit der Konsole - es wird digitalisiert. Danach kann es auch schon losgehen. Zuerst gilt es die absteckte Strecke im Rahmen einer Übungsfahrt zu erkunden, das Gerät erfasst die Strecke und kombiniert sie mit animierten Inhalten. Auf diese Weise verwandelt sich das Zuhause in Meerestiefen, sandige Wüsten und verschneite Bergstrecken.



Nach der anfänglichen Euphorie macht sich jedoch rasch Ernüchterung breit: Zwar lässt sich das Spiel grundsätzlich zusammen mit Freunden in Mehrspieler-Rennen spielen, was bekanntlich den Reiz der erfolgreichen Spielereihe ausmacht. Dafür benötigt aber jeder Teilnehmer ein eigenes Kart, eine Nintendo Switch-Konsole und ein Exemplar der Software, was mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist und viele abschrecken könnte. Alleine macht das Spiel dann leider nur halb so viel Spaß.

Nichtsdestotrotz ist "Mario Kart Live: Home Circuit" ein spannendes Experiment, das die Möglichkeiten des Genres neu auslotet und dank seiner einfachen Handhabe und der unbegrenzten Möglichkeiten bei der Gestaltung der Rennstrecken viel Freude bereitet.

Info

"Mario Kart Live: Home Circuit"

Nintendo

Nintendo Switch

USK: 6 Jahre



Quelle: SN