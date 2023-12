Als "Frau Stockl" ist Marisa Burger ein Star. In einem Buch schildert die 50-Jährige ihre problematische Jugend.

<Schriftwechsel14>Marisa Burger, Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war – Vom Mut, eigene Wege zu gehen, rowohlt polaris, 224 Seiten, 16,50 Euro.</Schriftwechsel14>

In TV-Krimis müssen nicht zwingend die Kommissare die Stars sein. Man denke bloß an die von Marisa Burger verkörperte Rolle der Polizeisekretärin Miriam Stockl in "Die Rosenheim-Cops". Ihr Satz "Es gabat a Leich'" ist Kult geworden, mit ihrer quirligen, positiven, ...