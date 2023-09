Netflix: Deutsche Thriller-Serie "Liebes Kind" global ein Hit

Die düstere deutsche Psychothriller-Miniserie "Liebes Kind" entwickelt sich zu einem Hit in den Netflix-Charts. In gut zehn Tagen (bis Sonntag, 17.9.) wurde der am 7. September veröffentlichte Sechsteiler - internationaler Titel "Dear Child" - schon rund 25 Millionen Mal aufgerufen, wie der Streamingdienst mitteilte.

BILD: SN/NETFLIX Szene aus der Thrillerserie „Liebes Kind“.