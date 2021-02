Neue RTL-Show: Oliver Pocher tritt gegen vier Influencer an

Format knüpft an Pochers Wettkampf mit dem Schlagersänger

Michael Wendler an

Köln/Luxemburg APA/dpa

Oliver Pocher bekommt bei RTL eine neue Show zur besten Sendezeit - er will vier Internet-Lieblinge zum Kampf herausfordern. "Pocher vs. Influencer" soll am Mittwoch, 7. April, um 20.15 Uhr laufen. "In spektakulären Spielen müssen die Teilnehmer ihren Mut, ihre Geschicklichkeit und ihren Grips unter Beweis stellen, bevor es im großen Finalspiel um die Ehre geht", kündigte der Kölner Privatsender am Freitag an. Ehefrau Amira werde Pocher in diversen Teamspielen unterstützen.

Das Format knüpft an Pochers Wettkampf mit dem Schlagersänger Michael Wendler an. Im März 2020 war die von Laura Wontorra moderierte RTL-Show "Pocher vs. Wendler" bei den 14- bis 49-Jährigen auf 27,4 Prozent Marktanteil gekommen.

Pocher wird nun zitiert, er freue sich auf "die Fortsetzung des Formats mit dem ultimativen Gegner". Es werde Zeit, "von der Bildschirmkontrolle in den direkten Fight" und in eine Eins-zu-eins-Situation zu gehen. "Ich bin gespannt, welche Influencer sich das ebenfalls trauen werden. Ich bin auf jeden Fall bereit." Pocher hat Selbstdarstellung und öffentliche Aussagen von Influencern immer wieder aufs Schärfste kritisiert.

