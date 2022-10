Popstar Christina Milian im SN-Interview: "Ich träume von größeren Dingen"

Christina Milian ist Popstar, Geschäftsfrau, Familienmensch. Das Multitalent spielt in der neuen Staffel "Step Up" eine Hauptrolle.

Musik, Tanz, Intrigen und jetzt steht sogar eine Mordanklage im Raum. Die dritte Staffel der amerikanischen Fernsehserie "Step Up", die sich um die High-Water-Highschool und ihre talentierten Schüler dreht, legt noch eine Schippe drauf. Popstar Christina Milian (41) übernimmt in diesem Gespinst aus Liebe, Macht und Ruhm die Rolle der Collette Jones, die in den ersten beiden Staffeln von der 2020 verstorbenen Naya Rivera gespielt wurde. Milian fungiert in ihrer Rolle als eine Art Mentorin, die aber selbst mit ganz ...