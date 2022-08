"Reifezeugnis": Arte zeigt den Skandal-"Tatort"

Krimi ist aus Anlass des Todes von Wolfgang Petersen zu sehen.

Diese "Tatort"-Folge aus dem Jahr 1977 hat Fernsehgeschichte geschrieben, zählt zu den legendärsten und meistwiederholten Krimis der Serie: "Reifezeugnis" in der Regie von Wolfgang Petersen. Die skandalträchtige Geschichte rund um das Schulmädchen Sina, das mit ihrem Lehrer ein intimes Verhältnis hat, sollte die damals 16-jährige Nastassja Kinski berühmt machen. Wohl auch wegen der Nacktszenen, die einen Hauch "Schulmädchenreport" in die Wohnzimmer brachten und in den Medien heftig diskutiert wurden. Der sechste Fall des Kieler Kommissars Finke (Klaus Schwarzkopf) ist eine der wenigen Folgen, die auch in den USA ausgestrahlt worden sind. Aus Anlass des Todes von Wolfgang Petersen zeigt Arte die Folge "Reifezeugnis" am Freitag um 20.15 Uhr. Der deutsche Regisseur hatte insgesamt sechs "Tatort"-Folgen gedreht. Als bei den Teenies beliebter Lehrer ist Christian Quadflieg zu sehen.