Robert Stadlober - ein Steirer steigt wieder in "Das Boot"

In der zweiten Staffel der erfolgreichen deutschen Serie hat sich die Rolle von Robert Stadlober vergrößert. Die Coronazeit verbringt der 37-Jährige in seiner Heimat. Wie er die Krise künstlerisch nutzt und was er sich als Humanist wünscht.

SN/wolfgang stahr Der in Berlin lebende Schauspieler Robert Stadlober lebt seit Beginn der Coronakrise in seiner steirischen Heimat.