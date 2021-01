Salzburgerin boxt sich bis zum "Bergdoktor"

Die 25-jährige Salzburger Schauspielerin Liliane Zillner ist vielseitig und umtriebig. Ihr Traum ist es, in einem Film, zu dem sie das Drehbuch geschrieben hat, zu spielen.

Sie ist Schauspielerin, Tänzerin, Thai- und Kickboxerin, Testimonial für eine Schuhmarke und studiert nebenbei Medizin: Die 25-jährige Liliane Zillner aus der Salzburger Gemeinde Oberndorf ist ebenso vielseitig wie karrierebewusst. Am Donnerstag war Zillner, die in Medien als "Neuer Star am Action-Himmel" beschrieben wird, im "Bergdoktor"-Winterspecial auf ORF 1 und ZDF zu sehen. Die Salzburgerin spielt in der Folge "Bauernopfer" eine Bergführerin, die erst einen Sturz in eine Felsspalte überlebt, danach aber mit den Folgen einer Krebsdiagonose zu kämpfen hat.

...