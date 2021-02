Servus TV blickt mit neuer Sendereihe auf "Österreichs wunderbare Jahre"

Servus TV beleuchtet ab Freitag, 19. März, wöchentlich um 21.10 Uhr "Österreichs wunderbare Jahre".

Die neue Sendereihe fokussiert in sechs Folgen auf jeweils ein Jahrzehnt, wobei in der ersten Ausgabe "Unsere 50er" im Mittelpunkt stehen. Dabei bekommt das Fernsehpublikum anhand von privatem Bild- und Filmmaterial sowie Wochenschau-Aufnahmen und den ersten Fernsehbildern eine "Welt von gestern, die nicht immer nur bunt und schön war", zu sehen, kündigte der Privatsender in einer Aussendung an. In der ersten Folge erinnern sich unter anderem Schauspielerin Waltraut Haas an ihre erste Filmrolle oder Ernst Piech an den Aufschwung der Autoindustrie.