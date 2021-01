Servus TV: Neue Sendereihe über Spitzenköche

In dem Format werden zum Auftakt unter anderem Maria und Josef Steffner vom "Mesnerhaus" in Mautendorf porträtiiert.

Spitzenköche hautnah zu erleben, das ist eines der Ziele der neuen Sendereihe "Restaurantlegenden" auf Servus TV (Freitag, 21.10 Uhr). In vier Folgen kann das Publikum eintauchen in die Welt von Hauben, Sternen, Genuss und Alltagsproblemen. Zum Auftakt berichten in der Folge "Henkersmahlzeit" Max Stiegl, Koch des Jahres 2021 vom Gut Purbach, Lukas Mraz (Mraz & Sohn, Wien) sowie Maria und Josef Steffner vom "Mesnerhaus" in Mauterndorf im Lungau darüber, welches Gericht es bei ihnen geben würde, sollten sie irgendwann "den Löffel abgeben".

Das Salzburger Gasthaus, das früher den Mesner beherbergt hat, ist seit den 1990er-Jahren eine Gourmet-Adresse in der Region ist. Seit 2007 wird es von einem Paar geführt, von denen beide schon in jungen Jahren hier in der Küche gearbeitet haben. Josef Steffner hat dem Mesnerhaus inzwischen vier Hauben erkocht. Maria Steffner hat auch Köchin gelernt, ist dann aber in den Service gewechselt. An den ersten Öffnungstag im eigenen Haus erinnert sie sich eher ungern: "Ich war so nervös und habe gleich einmal etwas über einen Gast ausgeschüttet. Die Gäste haben uns gesagt: ,Wenn ihr das ein halbes Jahr habt, dann ist es eh schon lang!' In der ersten Nacht habe ich gesagt: ,Josef, den Scheiß kannst selber machen, I kumm morgen nimma.'"

Quelle: SN