Stefan Hartl übernimmt Chefredaktion bei ORF Oberösterreich

Stefan Hartl wird ab 1. Jänner neuer Chefredakteur des ORF-Landesstudios Oberösterreich.

Diese Entscheidung traf ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in Abstimmung mit dem designierten Generaldirektor Roland Weißmann, wie es in einer Aussendung des ORF heißt. Erfolgt sei die Bestellung auf Vorschlag von Landesdirektor Kurt Rammerstorfer und dem designierten Landesdirektor Klaus Obereder.

"Stefan Hartl ist ein Topjournalist und wird in seiner neuen Funktion einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des ORF Oberösterreich im Sinne unseres Publikums leisten", so Wrabetz. Und Weißmann ergänzt: "Stefan Hartl wird als neuer Chefredakteur gemeinsam mit dem neuen Landesdirektor Klaus Obereder die Informationskompetenz des ORF Oberösterreich weiter stärken."

Für Landesdirektor Rammerstorfer ist Hartl "ein hocherfahrener, kompetenter Kollege", der von der "Zeit im Bild" aus Wien die Chefredaktion im Landesstudio übernehme. "Auch ich persönlich bin diesen Weg schon vor vielen Jahren gegangen und bin ebenso wie er mit einem reichen Erfahrungsschatz in die Heimat nach Oberösterreich zurückgekehrt." Auch Obereder streute dem "journalistischen Vollprofi" Rosen. "Seine große Erfahrung vor und hinter der Kamera sowie seine klaren Vorstellungen werden dafür sorgen, dass sich die Information des ORF Oberösterreich auf hohem Niveau weiterentwickeln und die Transformation ins digitale Zeitalter vollziehen wird."

Hartl selbst freut sich "sehr auf die äußerst spannende Aufgabe". Seine Hauptaufgabe werde es sein, gemeinsam mit dem Team die Informationssendungen des Landesstudios weiterzuentwickeln. "Unser Publikum erwartet sich aktuelle und relevante Information am Puls der Zeit - und dafür stehe ich. Als besondere Chance sehe ich die Digitalisierung, weil sie uns ermöglicht, unser Publikum noch besser zu erreichen und zu informieren."

Hartl wurde 1980 in Grieskirchen in Oberösterreich geboren. Er studierte Publizistik, Psychologie und Anglistik, danach begann er noch das Studium der Volkswirtschaftslehre. Seine ORF-Karriere startete er 2004 als freier Mitarbeiter, 2006 wechselte er in die "ZIB"-Außenpolitik-Redaktion. 2007 arbeitete er an der Entwicklung der "ZIB 20" und "ZIB 24" in ORF 1 mit, 2008 wechselte Hartl in die Wirtschaftsredaktion. Seit Jänner 2021 moderiert er die "ZIB"-Ausgaben in der Früh und um 13 Uhr in ORF 2.