Studie: Netzneutralität wird in der EU unterlaufen, Österreich vorbildlich

Österreich ist bei der Netzneutralität, also der Gleichbehandlung aller Informationsanbieter im Internet, relativ gut unterwegs. In anderen EU-Mitgliedsstaaten ist die Lage aber nicht so rosig, zeigt rund zweieinhalb Jahre nach Inkrafttreten der EU-Verordnung zur Netzneutralität eine mit Unterstützung der Arbeiterkammer Wien erstellte Studie der NGO epicenter.works.

Vor allem Zero-Rating würde immer wieder die gesetzliche Verpflichtung zu einem diskriminierungsfreien Internetzugang unterlaufen, so ein Hauptergebnis der Studie. Zero Rating bedeutet, dass die Nutzung bestimmter Dienste - wie Spotify oder Facebook - nicht in den Datenverbrauch des Endkunden eines Mobilfunkbetreiber eingerechnet wird.

Laut Studie gibt es lediglich zwei EU-Länder, nämlich Finnland und Bulgarien, in denen Zero-Rating nicht schon gängige Praxis ist. Zudem haben nur drei der Top-20 Anbieter, die von Zero-Rating profitieren, ihren Sitz nicht in den USA, erklärt Studienautor Thomas Lohninger von epicenter.works. Problematisch sei dies deshalb, weil dadurch Markteintrittshürden, vor allem für neue und kleinere Anbieter, geschaffen werden.

Dies führe dazu, dass "jedes Start-up, das erfolgreich sein will, mit hunderten Internet-Anbietern in Europa Verträge abschließen muss, um dort überhaupt gleich gut verfügbar zu sein wie die großen. Und das ist Gift für Innovation", warnt Lohninger.

Die Studie zeigt ebenfalls, dass Zero-Rating zu einer negativen Preisentwicklung führt, wodurch Angebote im Mobilfunk insgesamt teurer werden. So seien in den Jahren 2015 und 2016 in jenen Märkten, in denen Zero-Rating anwendet wird, die Preise um zwei Prozent gestiegen. In solchen ohne Zero-Rating-Angebote sind die Preise hingegen in beiden Jahren um acht Prozent gesunken.

Für Lohninger bedeutet die Praxis des Zero-Rating eine eindeutige Netzneutralitätsverletzung, die es im Rahmen der EU-Verordnung zu unterbinden gelte.

Auch AK-Konsumentenschützerin Daniela Zimmer warnt vor vermeintlich attraktiven Zero-Rating Angeboten. Dem Verbraucher solle zunehmend bewusst werden, dass dadurch die Marktkonzentration zunehme, die Produktvielfalt geringer werde und letztlich durch die Vormachtstellung der Internet-Konzerne langfristig mit einer Preissteigerung zu rechnen sei, betonte sie. Allerdings werde dies durch die Unübersichtlichkeit der einzelnen Angebote nicht gerade erleichtert.

Generell seien hier einheitliche Standards zu etablieren, wie Betreiber ihre Kunden einfach und verständlich über ihr Angebot und mögliche Auswirkungen auf die Qualität des Dienstes und ihre Privatsphäre zu informieren haben, so Zimmer.

Im EU-Vergleich stellt die Studie Österreich ein relativ gutes Zeugnis aus. Österreich habe sich in Sachen Netzneutralität "sehr positiv hervorgetan" erklärte Lohninger. Die Telekom-Regulierungsbehörde RTR agiere in diesem Bereich besonders beispielhaft und kooperiere intensiv auf internationaler Ebene, heißt es in der Studie.

Zudem reagiere die österreichische Regulierungsbehörde auch sehr schnell: Ein von der RTR eingeleitetes Verfahren gegen den Mobilfunker A1 und sein "Free-Stream"-Angebot, sei innerhalb eines Monats zu einem Ergebnis gekommen. Ein ähnliches Verfahren in Deutschland habe neun Monate gedauert, erklärte Lohninger.

Zu einem negativen Ergebnis kommt die Studie allerdings in puncto Glasfaserausbau. Hier sei Österreich noch Schlusslicht in Europa, beklagte er.

Quelle: APA