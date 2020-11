Terror in Wien oder US-Wahl: Wie soziale Medien helfen und wo sie versagen

Terror in Wien oder die US-Wahl: Auf digitalen Plattformen wird Panik geschürt oder Solidarität gestiftet. Eine Gratwanderung.

Hier die Bilder der tödlichen Schüsse aus der Wiener Terrornacht im Facebook-Diskussionstool Crisis Response, da Zufluchtsangebote an geschockte Passanten via Twitter: "Meine Tür steht offen in 1070 - falls jemand nicht nach Hause kommt." Hier die via Facebook verbreiteten haltlosen Gerüchte über bevorstehende weitere Terrorakte in anderen Wiener Bezirken, da der Aufruf über WhatsApp, Kerzen in das Fenster zu stellen, um ein Signal für Zusammenhalt sowie Opfergedenken zu setzen.

Der Terror in Wien hat einmal mehr die zwiespältige ...