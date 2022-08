Nach Fall Kellermayr: Wie man sich vor Hass im Netz schützt

Digitale Anfeindungen nehmen zu. Was kann jede und jeder dagegen tun? Fachleute geben Tipps für mehr Zivilcourage im Netz.

Eine Woche ist mittlerweile vergangen, seit die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr aus Oberösterreich tot in ihrer Praxis in Seewalchen aufgefunden wurde. Zuvor hatte sie monatelang Morddrohungen und Hassnachrichten erhalten. Der Fall zeigt auf, wie sehr Menschen dem geballten Hass ausgeliefert sind, der ihnen vor allem in den sozialen Medien entgegenschlägt.

Soziale Medien begünstigen Radikalisierung

Hass im Netz hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Das beobachten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zara (Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit). "Immer mehr ...