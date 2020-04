Tobias Pötzelsberger moderiert ab Mai erstmals die "ZiB 1"

Der Wahlsalzburger führt am 6. 5. erstmals durch die meistgesehene Nachrichtensendung des Landes. Parallel verschiebt der ORF aber einen anderen Plan.

Eigentlich hätte bereits zu Ostern die "Zeit im Bild" ein neues Erscheinungsbild bekommen sollen. Die entsprechenden Änderungen werde es nun aber erst "voraussichtlich im September" geben, schildert der ORF in einer Aussendung. Dafür bleibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Plan treu, Tobias Pötzelsberger in die Riege der "ZiB"-Moderatoren zu hieven. Der frühere "Salzburg heute"-Moderator wird am 6. Mai erstmals neben Susanne Höggerl durch die Nachrichtensendung führen. Pötzelsberger ersetzt, wie bereits bekannt war, Johannes Marlovits, der künftig "redaktionelle Verantwortung im Zuge der neustrukturierten TV-Information übernimmt". Das zweite "Zeit im Bild"-Duo bilden wie gewohnt Nadja Bernhard und Tarek Leitner.

"Wenn man die Möglichkeit bekommt die "ZiB 1" zu moderieren, dann ist das ein Angebot, dass man nicht ablehnen kann und will", sagt Tobias Pötzelsberger. "Für mich wird damit tatsächlich ein Jugendtraum wahr."

Quelle: SN