Ukraine-Krieg: Vom Bunker über TikTok in die Welt

Die Ukrainerin Valeria Shashenok wurde durch ihre Videos über das Leben in einem Bunker berühmt. Nun hat sie ein Buch geschrieben.

Langsam schwenkt die Kamera über die tristen Ruinen. Schutt, Steine und ausgebrannte Autos pflastern die Straßen, die vor ihnen liegen. Russische Bomben rissen meterhohe Löcher in die ukrainischen Wohnblocks und offenbarten, was einst dahinter lag. Vor all dieser Zerstörung steht eine junge Frau. Sie blickt erst auf die Häuser hinter sich, dann in die Kamera. Würde man den Hintergrund ausblenden, könnte man meinen, dass die "Influencerin" ihren Fans zeigt, in welchem schönen Land sie Urlaub macht. Doch was da hinter ...