US-Regierung gewährt Aufschub für Kooperation mit Huawei

Im Streit um den Ausschluss des Netzausrüsters Huawei vom US-Markt hat die Regierung in Washington einen Aufschub von drei Monaten für Technologieexporte an den chinesischen Konzern gewährt. Bis zum 19. August dürfen US-Unternehmen wie Intel oder Qualcomm ihre Produkte weiter an Huawei liefern, teilte Handelsminister Wilbur Ross mit. Daher dürften auch Huawei-Produkte weiter genutzt werden.

SN/APA (AFP)/FRED DUFOUR Der Aufschub gilt nicht für neue Produkte