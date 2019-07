US-Satireblatt "Mad Magazine" steht vor dem Aus

Mit seinen Segelohren und dem frechen Grinsen schien Alfred E. Neumann unsterblich zu sein - doch das Magazin, dem er in fast jeder Ausgabe als Titelmodell diente, kam zuletzt in die Jahre: Nach fast 70 Jahren steht "Mad" vor dem Aus. Die letzte Ausgabe des kultigen Satiremagazins werde im September erscheinen, teilte der Verlag DC Comics am Donnerstag in den USA mit.

SN/AP Die Kultfigur Alfred E. Neumann.