Verena Altenberger im Interview: "Es sollte zweite Chancen geben"

Derzeit ist Verena Altenberger häufig für Dreharbeiten in den Bergen zu finden - so zum Beispiel für die Serie "Wild Republic". Sie reizt aber weniger die Kulisse, sondern die Herausforderung.

In der Miniserie "Wild Republic" begleitet eine Sozialpädagogin eine Gruppe aus straffällig gewordenen jungen Menschen in die Südtiroler Bergwelt. Was als Resozialisierungsprogramm beginnt, endet in einem Desaster. Ihnen setzt nicht nur die Natur zu, es beginnen auch Kämpfe untereinander. Verena Altenberger spricht im SN-Gespräch über die Dreharbeiten, ihre Liebe zu den Bergen und ihre Rolle als "Buhlschaft" im Salzburger "Jedermann".

Die Dreharbeiten zu "Wild Republic" fanden in den Südtiroler Alpen statt. Für die Produktion, für die Sie derzeit ...