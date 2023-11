Visa sieht Bezahlen mit Smartphones auf dem Vormarsch

Auch in Österreich greifen die Menschen laut Online-Umfrage unter 1.000 Leuten immer öfter zum Smartphone, wenn sie eine Ware oder Dienstleistung bezahlen. Inzwischen zücke jeder Vierte (25 Prozent) sein Handy, wenn es bei der Kassa ums Zahlen geht, während es vor zwei Jahren erst jede Sechste (17 Prozent) gewesen sei. Das besagt der neueste "Visa Payment Monitor", der am Donnerstag veröffentlicht wurde. 61 Prozent nutzten inzwischen am liebsten digitale Zahlungsmethoden.

BILD: SN/APA/DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND Bezahlvorgang mit Smartphone