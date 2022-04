Vom Seniorenheim nach Venedig: Mit der VR-Brille auf Reisen

Amadeus Linzer ermöglicht Seniorinnen und Senioren, mit Virtual-Reality-Brillen Orte zu besuchen, die sie sonst nicht mehr besuchen könnten. Eine Reise von Aigen nach Venedig.

"Geht ihr auch mit mir auf Reisen?", fragt Herta Schuster und lacht, als noch drei andere Seniorinnen und ein Senior in den Vorraum der Tagesbetreuung in Aigen geführt werden. Sie hat bereits an einem runden Tisch Platz genommen, auf dem vier klobige Brillen liegen. Für viele - auch weniger betagte Personen - wäre es ein ungewohnter Anblick. Doch die 81-Jährige kennt die Hightechbrillen bereits und weiß, was auf sie zukommt.

Mit leuchtenden Augen begutachtet sie die Virtual-Reality-Brillen, während ...