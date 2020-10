Von der Unabhängigkeit und dem Streben nach Qualität

Die "Salzburger Nachrichten" sind frei. Das Ansehen der Zeitung ist in ganz Österreich groß.

Die "Salzburger Nachrichten" waren von der ersten Stunde an erfolgreich. In den schwierigen Zeit gleich nach dem Zweiten Weltkrieg war die Nachfrage nach der freien Stimme aus der Mitte Österreichs besonders drängend. Der Zuspruch über die Grenzen des eigenen Bundeslandes hinaus war entsprechend groß. Der Anspruch der Gründerväter Max Dasch und Gustav A. Canaval war es, eine Zeitung zu machen, die in ganz Österreich beachtet und geachtet wurde. Das ist bis heute so geblieben. Die "Salzburger Nachrichten" haben täglich ein ...