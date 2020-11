Was Medien aus der Wiener Terrornacht lernen können

Brauchen Zeitungen ausgebildete Terrorexperten? Indessen gesteht auch der ORF Fehler ein.

"Die Quelle war seriös, die Nachricht zum Glück falsch. Sorry." Unter diesem Titel - ein Tweet von "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk - lud der Presseclub Concordia am Mittwoch zu einem Online-Talk darüber, welche journalistische Lehren aus der Wiener Terrornacht gezogen werden können. Klenks Resümee hörte sich so an: "Tweets präziser formulieren."

Er hatte, wie berichtet, die Info eines Polizisten über eine angebliche Geiselnahme via ORF und Twitter verbreitet. Klenk geht davon aus, dass weitere Terroranschläge in Österreich möglich seien. ...