Weltgrößte Journalismus-Studie startet nun auch in Österreich

In der laut Österreichischer Akademie der Wissenschaften (ÖAW) bisher umfassendsten Befragung von Journalistinnen und Journalisten in rund 100 Ländern will der Forschungsverbund "Worlds of Journalism" herausfinden, wie sich der Beruf aufgrund politischer, wirtschaftlicher und technologischer Veränderungen wandelt.

BILD: SN/FOTOLIA/IVAN KRUK