Wer darf entscheiden, wie unser Internetzugang funkt?

Die Reform des Telekommunikationsgesetzes könnte Auswirkungen auf jene Geräte haben, die in praktisch jedem Haushalt den Internetzugang ermöglichen.

Das Internet ist der Verbund vieler unabhängiger Netzwerke, die dank standardisierter Protokolle miteinander kommunizieren. Die Anknüpfungspunkte an das weltweite Netz werden in Österreich von den heimischen Internetanbietern verwaltet. Sie stellen entweder kabelgebunden oder mittels Mobilfunk die Schnittstelle für PCs, Laptops und andere vernetzte Endgeräte zur Verfügung - auch für einen smarten Fernseher im Wohnzimmer oder das Elektroauto in der Garage.

Während es aber bei einem Mobilfunkvertrag dem Kunden überlassen bleibt, das Endgerät auszuwählen, sieht die Sache bei stationären ...