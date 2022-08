"Yps"-Magazin kehrt mit Gimmicks zurück

Kultheft aus der Vergangenheit wagt mit Retrogefühlen einen neuen Anfang. Als Gimmick soll ein "Solar-Zeppelin" das Comeback versüßen.

Auf dem Titelblatt sind der Showmaster Rudi Carrell, Schauspieler und Sänger David Hasselhoff, Alf, Terence Hill und viele andere wohlbekannte Gesichter aus den 1970er- und 80-er Jahren zu sehen. Denn zu seinem Comeback thematisiert das

1975 gegründete deutsche Comicmagazin "Yps" diese "Kultjahrzehnte". Die am 31. August erscheinende Ausgabe präsentiert "legendäre TV-Momente, Erinnerungen an kultige Stars und damalige Trends aus den Bereichen Mode, Musik, Autos und Spielzeug". Mit dabei sind auch Comic - auf 35 Seiten gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Yps&Co., Yinni und Yan und Prinz Eisenherz) sowie Gimmicks - zum Auftakt etwa ein "Solar-Zeppelin".

Für das neue "Yps" redaktionell verantwortlich ist Chefredakteur Marko Antic. "Wir wollen mit unseren Leserinnen und Lerern gemeinsam eine Zeitreise in ihre und unsere Kinder- und Jugendtage antreten und an längst vergangene Momente erinnern", sagt er. Mit dem Magazin wolle man in die schönsten und skurrilsten Ereignisse dieser Zeit eintauchen. Das 100 Seiten starke Magazin liegt im Trend der Nostalgie- und Retrowelle. Das Heft war von 1975 bis 2000 sowie von 2005 (Testausgabe) bis 2006 (3 Testausgaben) im deutschsprachigen Raum als Zeitschrift für Kinder erschienen, von 2012 bis 2017 dann als Comicheft für Erwachsene, also für jene, die einst mit der Zeitschrift groß geworden waren. Die letzte

"Yps"-Ausgabe (Nr. 1282) kam im Herbst 2017 auf den Markt.



Jedem Heft lag ein Gimmick bei, meist ein Spielzeug oder ein Scherzartikel. Dadurch hob sich "Yps" in den ersten Jahrzehnten seines Erscheinens von anderen Comic-Magazinen ab, später wurde dieser besondere Kaufanreiz von der Konkurrenz teilweie imitiert. Legendäre "Yps"-Extras sind etwas das Zelt, Urzeitkrebs, der Ostereierbaum oder Ferngläser zum Falten.