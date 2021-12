Johanna Wiesholzer leitet das Störungsmanagement der Wiener Linien. Ob Entgleisung, Zusammenstoß, Ländermatch, Winterdienst oder Kabelbrand - die gebürtige Bad Ischlerin hat für alles eine Lösung parat.

Also, wenn jemand sagt, dass er alles gelernt hat, was es zu lernen gab - und dass es einfach Spaß macht, sich überall auszukennen, dann fühlt man sich bei so jemandem automatisch gut aufgehoben. Bei Johanna Wiesholzer ist das der Fall. Um Missverständnissen vorzubeugen: Sie bezieht ihr umfassendes Wissen ausschließlich auf ihre berufliche Tätigkeit. Seit 1. Dezember ist die gebürtige Bad Ischlerin Chefin des Störungsmanagements und der Betriebsleitung bei den Wiener Linien. Und was das heißt, verdeutlichen allein die Zahlen, ...