Mörder und Frauenheld: Einer der berühmtesten österreichischen Kriminellen ist gefasst.

Am 27. Februar 1992 wird Johann "Jack" Unterweger in Miami von FBI-Beamten festgenommen. Er steht im Verdacht, acht Prostituierte in Prag, Graz, Lustenau und Wien sowie drei in Los Angeles ermordet zu haben. Er soll die Unterwäsche der Opfer zu einem Henkersknoten gebunden und diese damit stranguliert haben.