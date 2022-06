2022 schon elf Fälle von Mord und Selbstmord in Österreich

Was Menschen dazu bringt, jemanden zu töten und sich selbst das Leben zu nehmen. Psychologe Peter Battistich im SN-Gespräch.

In Groß-Enzersdorf bei Wien hat am Montag ein 80-jähriger Mann seine 83-jährige Frau erschossen. Anschließend verständigte er den Notruf und teilte der Polizei mit, dass er die Tat begangen habe und dass er sich nun auch selbst erschießen werde. In dem Gespräch soll auch die Rede davon gewesen sein, dass beide Eheleute krank gewesen seien. In der Folge rückten eine Verhandlungsgruppe sowie das Einsatzkommando Cobra aus - fanden in dem Haus jedoch nur noch zwei leblose Körper vor. Der 80-Jährige ...