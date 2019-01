49-Jähriger lag blutüberströmt in Wien auf der Straße

Zwei Passanten haben am Sonntagabend in der Schukowitzstraße in Wien-Donaustadt einen blutüberströmten Mann gefunden, der auf dem Boden lag. Laut Polizeisprecher Harald Sörös wies der 49-Jährige schwerste Bauchverletzungen auf. Die Zeugen alarmierten sofort die Polizei und die Wiener Berufsrettung. Die Einsatzkräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Die Polizei geht von Fremdverschulden aus